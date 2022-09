Erwan Nigon assure qu'il n'aura aucun avantage sur ses coéquipiers chez Viltaïs Racing Igol lors de l’édition du 100e anniversaire du Bol d'Or, qui aura lieu ce week-end.

Nigon s’est exprimé lors des tests précédant la manche décisive du Championnat du monde d’Endurance de la FIM, sur le Circuit Paul Ricard, à laquelle il prendra part sur une Yamaha YZF-R1.



Le Français, membre de l’équipage du Team SRC Kawasaki France qui a remporté le Championnat du monde d’Endurance FIM 2018-2019, a disputé la 43e Course d’Endurance Coca-Cola des 8 heures de Suzuka le mois dernier avec l’équipe EVA RT 01 Webike Trickstar Kawasaki. Une course que ses équipiers chez Viltaïs Racing Igol, Florian Alt et Steven Odendaal, ainsi que le quatrième pilote, James Westmoreland, n’ont pas disputée.



Courir à Suzuka le mois dernier a été bon pour notre rythme, mais ça n’a pas tellement été un avantage pour moi face à des pilotes qui n’ont pas fait cette course”,a déclaré Nigon.“La moto était différente, le pneu était différent, et, bien sûr, la piste est complètement différente également.”



Concernant le Bol d’Or, décisif pour l’issue de la saison EWC, Nigon a ajouté :“Le Bol d’Or est une course pour les gens, c’est quelque chose de spécial. La météo est spéciale aussi, car il peut faire très chaud, et le Paul Ricard est une très belle piste. Nous sommes aussi très motivés pour cette course, car c’est la dernière de la saison et nous espérons un top 5. Bien sûr, nous devons améliorer la vitesse et la fiabilité, et rester concentrés sur la course, mais nous pouvons le faire en tant qu’équipe.”



Nigon est à gauche sur la photo, avec Westmoreland et Odendaal, lors des récents pré-tests du Bol d’Or sur le Circuit Paul Ricard.

