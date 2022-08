À l'issue des 43es 8 Heures de Suzuka, épreuve du Championnat du monde FIM d'Endurance 2022, des vérifications techniques ont été effectuées sur les machines arrivées aux dix premières positions.

Certaines pièces ont été scellées et rapatriées au siège de la FIM afin d'être analysées en détail et d'être comparées aux pièces de référence servant pour l'homologation.



Les résultats de la course sont restés provisoires jusqu'à ce que toutes ces pièces soient inspectées par la FIM.



Ces inspections supplémentaires sont désormais terminées. Les dix machines soumises à l'inspection ont toutes été jugées conformes au règlement technique de la FIM.



Le classement de la course des 8 Heures de Suzuka 2022 est donc confirmé.

