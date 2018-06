F.C.C. TSR Honda France arrivera aux Suzuka 8 Hours avec dix points d’avance sur le GMT94 Yamaha. Le titre mondial, le 1er pour une équipe japonaise, est donc l’objectif du F.C.C. TSR Honda France sur cette EWC Grand Finale qui se disputera le 29 juillet à Suzuka. L’article F.C.C. TSR Honda France à Suzuka pour le titre est apparu en premier sur FIM EWC.

F.C.C. TSR Honda France arrivera aux Suzuka 8 Hours avec dix points d’avance sur le GMT94 Yamaha. Le titre mondial, le 1er pour une équipe japonaise, est donc l’objectif du F.C.C. TSR Honda France sur cette EWC Grand Finale qui se disputera le 29 juillet à Suzuka.

Après ses victoires cette saison aux 24 Heures Motos et aux 8 Hours of Oschersleben, le F.C.C. TSR Honda France a pris une option sur le titre de champion du monde FIM EWC 2017-2018. A la veille de la finale disputée le 29 juillet à Suzuka, l’équipe japonaise a une avance de dix points sur le GMT94 Yamaha, champion du monde en titre. Rien n’est joué puisque 45 points sont accordés au vainqueur de cette EWC Grand Finale et que les candidats à la victoire sont nombreux et très motivés sur les Suzuka 8 Hours.

Le titre mondial en ligne de mire

L’équipe managée par Masakazu Fujii arrive sur ses terres à Suzuka. Au guidon de la Honda #5, Freddy Foray, Alan Techer et Josh Hook ont donc une mission, mener pour la première fois un team japonais jusqu’au titre mondial en Endurance.

F.C.C. TSR Honda France a déjà inscrit trois victoires aux Suzuka 8 Hours à son palmarès et a terminé 3e l’an dernier au Japon. Cette année, pour Masakazu Fujii, team manager, la donne est différente.

« Cette saison, notre objectif était clair. Notre priorité est de remporter le championnat du monde. Bien sur, si nous sommes en position de gagner à Suzuka, nous tenterons de concrétiser mais la priorité reste le titre mondial.

Le circuit de Suzuka est notre jardin. Notre usine est seulement à 500 m du circuit. Nous n’avons donc jamais envie de perdre la course à Suzuka.

Pour décrocher le titre de champion du monde FIM EWC, nous devons terminer devant le GMT94, ce sera notre priorité. Mais on s’engage toujours sur une course d’Endurance pour gagner. Nous ferons donc tout pour terminer à la meilleure place possible à l’arrivée. »

Une Grand Finale à enjeux multiples

Cette EWC Grand Finale à Suzuka s’annonce donc palpitante pour l’enjeu du championnat entre le F.C.C. TSR Honda France et le GMT94 Yamaha. Honda Endurance Racing, 3e du classement provisoire du championnat FIM EWC 2017-2018 a aussi une belle carte à jouer. Cette finale aux Suzuka 8 Hours sera aussi l’occasion d’une grande confrontation entre les constructeurs japonais officiellement engagés. Yamaha Racing, vainqueur des trois dernières éditions, sera au départ mais HRC Honda revient officiellement dans la course pour reprendre la main. Le Kawasaki Team Green, 2e l’an dernier à Suzuka, vise aussi la plus haute marche du podium tout comme le Yoshimura Suzuki Motul Racing dont la dernière victoire remonte à 2009.

Plus d'informations sur le F.C.C. TSR Honda France

Classement provisoire du championnat FIM EWC 2017-2018

L’article F.C.C. TSR Honda France à Suzuka pour le titre est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com