F.C.C. TSR Honda France en tête à Sepang

A une heure trente de l’arrivée des 8 Hours of Sepang, F.C.C. TSR Honda France a pris les commandes devant le YART Yamaha et Suzuki JEG Kagayama.

Après un départ retardé et une suspension de course en raison de fortes averses, la course est repartie à 18 h sur le Circuit International de Sepang. Un duel s’est immédiatement instauré entre Michael van der Mark sur la Yamaha Sepang Racing et Mike di Meglio pour le F.C.C. TSR Honda France. La lutte s’est arrêtée sur un accrochage des deux protagonistes. Alors que Mike di Meglio reprenait la piste rapidement, Michael van der Mark a dû repasser par son box pour remettre la machine en état. Il pointait au-delà de la 40e place à son retour en piste avec la Yamaha Sepang Racing.

La lutte pour le commandement se joue désormais entre F.C.C. TSR Honda France et YART Yamaha devant le Suzuki JEG Kagayama, Honda Asia Dream Racing with Showa et BMW Motorrad World Endurance Team, Suzuki Endurance Racing Team et VRD Igol Pierret Experiences.

Moto Ain est installé en tête des Superstock à la 8e place.

