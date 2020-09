Sur l’élan de sa victoire aux 24 Heures Motos, l’équipe japonaise vise un nouveau titre mondial. Prochain objectif : la victoire aux 12 Hours of Estoril avec Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio au guidon de la nouvelle CBR 1000 RR-R.

« Honda et toute l’équipe ont fait un travail formidable avec la nouvelle Fireblade, confirme Masakazu Fujii, team manager F.C.C. TSR Honda France. Elle est née pour la course. Au Mans, nous avons uniquement fait les ravitaillements en carburant et les changements de pneus. La ligne droite à Estoril est plus longue qu’au Mans, cela pourrait être un avantage pour notre machine. »