F.C.C. TSR Honda France prend les devants

Lors de la première séance d’essais privés sur le Circuit International de Sepang, le F.C.C. TSR Honda France a été le plus rapide à se mettre en action. L’équipe japonaise Honda devance le Yamaha Sepang Racing et le BMW Motorrad World Endurance Team.

Pour prendre la mesure de cette nouvelle piste du championnat FIM EWC pour les 8 Hours of Sepang, les 51 équipes engagées avaient ce matin une longue session d’essais privés de sept heures sur le Circuit International de Sepang. Dès cette première confrontation pour les 8 Hours of Sepang, le F.C.C. TSR Honda France s’est montré le plus rapide grâce au meilleur tour en 2’05.796 signé par Mike di Meglio. Cela permet à l’équipe japonaise de tenir tête à l’un des favoris à la victoire, le Yamaha Sepang Racing de Michael van der Mark, Franco Morbidelli et Hafizh Syahrin avec un tour en 2’06.806 bouclé par Franco Morbidelli.

Le BMW Motorrad World Endurance Team, remarqué dès sa première sortie au Bol d’Or, est déjà dans le bon rythme avec le 3e meilleur chrono en 2’06.061 devant le YART Yamaha, Honda Asia Dream Racing with Showa, autre favori japonais à la victoire, le VRD Igol Pierret Experiences et Webike SRC Kawasaki France, Champion du monde FIM EWC en titre.

Le Team ERC et sa nouvelle Panigale V4R pointe en 8e position devant Maco Racing Team et le BMW Sepang Racing.

Moto Ain, meilleure équipe Superstock, signe la 11e performance de cette séance qui a été écourtée par un orage causant la chute sans gravité, en fin de séance, de Michael van der Mark au guidon de la Yamaha Sepang Racing.

La journée se poursuit à Sepang avec la première séance d’essais libres officiels.

8 Hours of Sepang 2019 - Résultats des essais privés

