F.C.C. TSR Honda France vainqueur à Oschersleben

F.C.C. TSR Honda France s’impose aux 8 Hours of Oschersleben et conforte son avance en tête du classement provisoire du Championnat du monde FIM EWC 2017-2018. A l’arrivée d’une course épique, l’équipe japonaise devance le Team SRC Kawasaki qui coiffe sur le fil le GMT94 Yamaha. Malgré une concurrence féroce, le Tati Team Beaujolais Racing décroche sa première Coupe du monde FIM Superstock.

F.C.C. TSR Honda France s’impose pour la 2e fois cette saison et prend une sérieuse option pour le titre mondial avec 10 points d’avance sur le GMT94 Yamaha à la veille de la grande finale des Suzuka 8 Hours.

Après avoir pris la tête à mi-course, le F.C.C. TSR Honda France a fermement gardé le commandement jusqu’à l’arrivée grâce à Freddy Foray, Josh Hook and Alan Techer. Freddy Foray puis Josh Hook sont d’ailleurs les deux seuls pilotes à inscrire leurs noms sur la liste des meilleurs tours en course en Allemagne avec, au final, un 1’27.149 signé par Josh Hook. L’équipe japonaise s’est aussi distinguée par la gestion de sa consommation d’essence. Dernière à ravitailler, la Honda japonaise a gagné un arrêt au stand par rapport à la concurrence.

Une course folle

Cette course en Allemagne a été épique de bout en bout. La deuxième place s’est jouée dans les dernières secondes de course entre le Team SRC Kawasaki (Mathieu Gines, Randy de Puniet et Jérémy Guarnoni) et le GMT94 Yamaha (David Checa, Mike Di Meglio et Niccolò Canepa). Au guidon de la Kawasaki, Randy de Puniet a pris le meilleur sur Mike Di Meglio qui a chuté mais parvient à rallier l’arrivée en 3e position. Le GMT94 Yamaha avait été retardé en début de course par une pénalité « stop and go » pour ravitaillement non conforme (phares allumés).

La BMW du NRT48 s’offre à nouveau une belle place au pied du podium après avoir animé la course avec Kenny Foray, Stefan Kerschbaumer et Lucy Glöckner. Ils devancent le Maco Racing Team qui signe son meilleur résultat de la saison avec Anthony Dos Santos, Louis Bulle et Alex Plancassagne.

Des Superstock survoltés

La bagarre en catégorie Superstock s’est jouée dans le Top10. Moto Ain, 6e à l’arrivée s’impose dans cette catégorie. Roberto Rolfo, Alexis Masbou et Christoffer Bergman remporte aussi l’EWC Dunlop Independent Trophy réservé aux équipes privées chaussées en Dunlop. Moto Ain (Yamaha) devance le Junior Team Le Mans Sud Suzuki avec Hugo Clère, Alex Sarrabayrouse et Louis Rossi et le Tati Team Beaujolais Racing. Cette équipe sur Kawasaki avec Julien Pilot, Julien Enjolras et Kevin Denis décroche en Allemagne sa première Coupe du Monde FIM Superstock.

Des favoris malmenés

On trouve le Suzuki Endurance Racing Team à une inhabituelle 10e place. Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black ont pourtant tout fait pour refaire leur retard suite à une chute de Vincent Philippe en début de course et après le holeshot de Gregg Black

Cette course en Allemagne a aussi été marquée par la chute spectaculaire de Marvin Fritz au guidon de la YART Yamaha en 2e position à la mi-course et contrainte à l’abandon.

Déception aussi pour Honda Endurance Racing. Calée en 5e position, l’équipe anglaise a rétrogradé en 13e place à l’arrivée suite à la chute de Greg Leblanc en fin de course.

Prochain rendez-vous au Japon pour les Suzuka 8 Hours, Grande Finale du Championnat FIM EWC 2017-2018 le 29 juillet.

Tous les résultats des 8 Hours of Oschersleben et du Championnat du monde FIM EWC 2017-2018

