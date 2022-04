Falcon Racing n’a pas l’intention de manquer le top 5 dans le Championnat du monde d’Endurance FIM de cette année.

Après avoir décroché son meilleur classement de la saison avec une quatrième place dans la catégorie Superstock en 2021, le directeur de l’équipe Falcon Racing, Mickaël Le Dévéhat, vise le top 5 sur toutes les manches de l’EWC 2022, qui débutera par les 24 Heures Mots au Mans du 14 au 17 avril.

Ad

Falcon a mis en commun les compétences respectives du quatuor français composé de David Chevallier, Théo Eissen, Loïc Millet et Tanguy Zaepfel pour mener sa Yamaha YZF-R1 au succès en piste, et Le Dévéhat a de grands espoirs.

FIM EWC Un bon esprit d’équipe chez Viltais Racing Igol, en quête de succès en EWC IL Y A UN JOUR

“La saison 2021 a été incroyable pour nous”, déclare-t-il. “Nous avons appris beaucoup de choses et acquis beaucoup d’expérience. Notre résultat au Bol d’Or mais, plus généralement, durant toute la saison a boosté toute l’équipe pour franchir une nouvelle étape en 2022. L’objectif principal est de rester dans le top 5 du SST à chaque course. Nous avons terminé 10e, 6e, 5e et finalement 6e l’année dernière, ce qui est formidable pour une équipe comme la nôtre – mais nous sommes assez confiants pour faire de la 5e place notre position à chaque course.”

Et Le Dévéhat de poursuivre : “Bien sûr, nous aimerions terminer 2022 avec au moins le même résultat, la quatrième place en SST. Pour être honnête, nous rêvons d’atteindre la première marche du podium sur au moins une course, et qui sait, peut-être, pour toute la saison. Mais pour cela, nous devons continuer à pousser et à travailler dur comme nous l’avons fait les années précédentes.”

Si le choix de Falcon Racing en faveur de Yamaha reste inchangé, l’équipe travaille désormais avec BMD Performances sur la préparation des suspensions pour 2022. “C’est la seule grande différence dans la préparation de notre moto”, dit encore Le Dévéhat. “L’expérience nous a montré que la R1 est une machine fiable et efficace, donc nous voulons la garder telle quelle et choisir la simplicité. Cela a fonctionné les années précédentes. Nous sommes également fiers d’annoncer que Yamaha France et MotoPerformances Pontarlier ont confirmé qu’ils poursuivront leur partenariat de sponsoring. D’autres sponsors seront bientôt annoncés et nous sommes toujours ouverts aux discussions concernant des partenariats pour cette saison.”

Falcon a commencé ses tests de présaison sur le circuit de Valence, en Espagne, au mois de janvier dernier, tandis que ses pilotes ont entrepris un programme rigoureux de remise en forme hivernale incluant du ski nordique.

Présentation du fabuleux quatuor EWC de FalconFalcon Racing peut compter sur quatre pilotes pour le Championnat du monde d’Endurance 2022 FIM. Voici un rappel de qui ils sont et ce qu’ils ont à dire.

David Chevallier : Pilote le plus expérimenté du groupe Falcon Racing, David Chevallier a l’habitude d’aider ses coéquipiers à donner le meilleur d’eux-mêmes. Il vise “au moins un podium en SST”, ajoutant : “Bien sûr, un podium sur l’ensemble de la saison serait magnifique et nous avons le droit de rêver. Après tout, avec cette équipe, nous vivons déjà un rêve et nous pouvons faire de belles choses ensemble.” Se tournant vers la deuxième manche de l’EWC, les 24H SPA EWC Motos en juin, le Français ajoute : “Tout le monde dit que c’est le plus beau circuit du monde. J’ai hâte d’y rouler, je regarde des vidéos filmées dessus tous les jours. Il n’y a pas de crainte à avoir, j’aime ces pistes rapides, j’ai hâte de le découvrir et de traverser le Raidillon. Nous devrons travailler dur, mais je ne suis pas inquiet – nous ferons le job, partagerons la charge et ferons de notre mieux pour apprivoiser le circuit.”

Théo Eissen : Revigoré pour sa deuxième saison en tant que pilote Falcon Racing, Eissen a pour but principal “d’être sur le podium au moins une fois, mon objectif personnel étant d’améliorer mes temps au tour et d’être plus régulier. Je vise une amélioration de 1,5s au Mans, ce qui, je le sais, est beaucoup – mais je le ferai et j’en suis capable.” En ce qui concerne sa préparation physique pour la saison 2022 de l’EWC, Eissen veut “améliorer le corps et les jambes. L’année dernière, mon cardio était correct, mes bras aussi, mais les jambes étaient ma faiblesse, donc je travaille beaucoup là-dessus.”

Loïc Millet : Performant et régulier lors de sa première campagne avec Falcon Racing en 2021, Millet déclare :“J’aimerais faire aussi bien que l’année dernière et même monter sur la première marche du podium. Cela devrait être possible, ce serait génial, mais nous avons beaucoup de travail.” Millet s’est préparé pour la prochaine campagne EWC en faisant du ski de fond et du travail de renforcement musculaire.

Tanguy Zaepfel : La nouvelle recrue de Falcon Racing rejoint l’équipe en tant que quatrième pilote. “J’ai hâte d’être sur la piste, mais cela signifiera qu’un ami a des problèmes et que je dois le remplacer, ce qui n’est pas génial”, rappelle-t-il.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Le classement de la première journée de pré-tests des 24 Heures Motos EWC IL Y A UN JOUR