FIM EWC 2018-2019, un bilan positif

La saison FIM EWC a été captivante de l’ouverture au Bol d’Or en septembre dernier aux Suzuka 8 Hours Grand Finale fin juillet. Coup d’œil sur les moments forts de cette saison 2018-2019.

Un peu d’histoire

Le FIM EWC 2018-2019, est la 5e saison de promotion d’Eurosport Events. C’est aussi la 40e saison du Championnat du Monde FIM d’Endurance.

Elle restera marquée par le 1er titre mondial du Team SRC Kawasaki France.

L’internationalisation se poursuit

La saison FIM EWC 2018-2019 a réuni en piste 35 équipes sous contrat de 12 nationalités différentes. Des pilotes de 25 nationalités étaient au départ cette saison.

Hommage aux vainqueurs 2018-2019

Les 5 courses FIM 2018-2019 ont connu 4 vainqueurs différents : F.C.C. TSR Honda France, Team SRC Kawasaki France, YART Yamaha et Kawasaki Racing Team.

Ces vainqueurs ont parcouru 11 148 km en course et bouclé 2 279 tours de piste cette saison.

Les manufacturiers s’engagent

7 marques étaient représentées cette saison en course, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, BMW, Aprilia et Ducati, avec des équipes officielles pour les 5 premières.

4 manufacturiers pneumatiques étaient représentés, Dunlop, Pirelli, Bridgestone et Continental, avec des équipes officielles pour les 3 premiers.

Un soutien plus large aux équipes privées

125 000 € de primes sont attribuées aux équipes indépendantes. Eurosport Events récompensent ainsi les quinze meilleures équipes privées sous contrat cette saison.

D’autre part, 110 000 € de primes ont été allouées dans le cadre du EWC Dunlop Independent Trophy réservé aux équipes privées équipées en pneus Dunlop.

De plus en plus de fans pour l’Endurance

281 000 spectateurs étaient présents sur les circuits cette saison.

Sur les réseaux sociaux, le nombre de vues des vidéos Eurosport explose avec une augmentation de 145 % par rapport à la saison précédente avec un engagement des fans lui aussi en hausse.

Une audience en hausse grâce à une couverture internationale élargie

La diffusion TV Live est désormais accessible sur les 5 continents grâce à 16 diffuseurs dans le monde. Parmi les nouveaux partenaires Live TV de cette saison, on salue l’arrivée de Nippon TV et sa plateforme Hulu au Japon, de Motortrend sur les continents américains et en Afrique et de Sky en Nouvelle-Zélande.

De nouvelles perspectives

Trois grandes annonces ont marqué cette saison : la reconduction pour dix ans de l’accord de promotion du Championnat du Monde FIM EWC, le retour des 24H Spa Motos au calendrier en juin 2022 et la naissance, dès décembre 2019, d’une nouvelle grande épreuve en Malaisie, les 8 Hours of Sepang.

