Finale d’une saison extraordinaire à Suzuka

Avec trois leaders différents en quatre courses, le championnat du monde FIM EWC 2018-2019 est particulièrement disputé. A la veille des Suzuka 8 Hours Grand Finale, le Team SRC Kawasaki France joue son premier titre mondial devant le Suzuki Endurance Racing Team, l’équipe aux quinze couronnes mondiales et le F.C.C. TSR Honda France, champion du monde en titre.

L’Endurance est une discipline spectaculaire qui unit le suspense, les émotions fortes, les coups durs et les triomphes. Les équipes et les machines en vue ont partagé des moments de gloire et des instants de désespoir. Retour sur une saison remarquable et stupéfiante à la veille de la grande finale au Japon.

Lors son ouverture en septembre dernier au Bol d’Or, le FIM EWC 2018-2019 débute par la victoire du F.C.C. TSR Honda France à l’arraché pour 54 secondes seulement devant le YART Yamaha. Lors de cette course disputée sur le circuit du Castellet, le Suzuki Endurance Racing Team et le Team SRC Kawasaki France sont retardés par des soucis techniques et le Honda Endurance Racing abandonne sur problème moteur.

En avril pour les 24 Heures Motos, le Team SRC Kawasaki France prend la tête du championnat et décroche une victoire épique après un long duel avec le Honda Endurance Racing et devant le Suzuki Endurance Racing Team. Au Mans, le YART Yamaha abandonne sur casse moteur et le F.C.C. TSR Honda France termine hors des points après des problèmes techniques.

Aux 8 Hours of Slovakia Ring en mai, le YART Yamaha revient en force et s’impose devant le Suzuki Endurance Racing Team, qui prend la tête du classement provisoire mondial, et le F.C.C. TSR Honda France alors que le Team SRC Kawasaki France abandonne sur casse moteur.

En juin aux 8 Hours of Oschersleben, le F.C.C. TSR Honda France inscrit une nouvelle victoire à son palmarès devant le Team SRC Kawasaki France, qui repasse en tête du championnat du monde avec 5 points d’avance sur le Suzuki Endurance Racing Team.

Quelques challengers performants s’invitent parfois dans ce ballet entre teams officiels. Wepol Racing et VRD Igol Pierret Expériences, tous deux sur Yamaha ont respectivement conquis la 3e marche du podium au Bol d’Or et à Oschersleben. Comme le Bolliger Team Switzerland et sa Kawasaki, ils sont aussi pris leurs habitudes dans le Top5 des différentes courses de la saison.

Pour connaître l’épilogue de cette saison à rebondissements, rendez-vous le dimanche 28 juillet au Japon pour les Suzuka 8 Hours Grand Finale.

Classement du FIM EWC 2018-2019 avant les Suzuka 8 Hours Grand Finale

L’article Finale d’une saison extraordinaire à Suzuka est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com