Yoshimura SERT Motul a remporté les 24 Heures Motos, première manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM 2022.

Les pilotes Greg Black, Sylvain Guintoli et Xavier Siméon ont combiné leurs efforts pour offrir une victoire éclatante à l’équipe japonaise basée au Mans et alignant une Suzuki, devant le YART – Yamaha Official Team EWC et F.C.C. TSR Honda France.



L’équipe 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore a remporté le Dunlop Superstock Trophy.

