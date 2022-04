Xavi Forès a déclaré que sa quête de la pole position pour la 45e édition des 24 Heures du Mans l’a fait chuter lors de la seconde qualification, hier.

Après s’être excusé auprès de son équipe ERC Endurance Ducati, l’Espagnol a insisté sur le fait qu’il se concentre sur la première des trois courses de 24 heures du Championnat du Monde d’Endurance FIM de cette saison, dont la machine qu’il pilote prendra le départ en cinquième position.



“Tout d’abord, je tiens à m’excuser pour ma chute lors des qualifications”, a déclaré Forès.“Nous voulions attaquer pour la pole position et cela peut malheureusement arriver, parfois. Mais le plus important est que nous sommes bien préparés pour la course et nous allons clairement attaquer demain.”



Recrue de dernière minute Philipp Öttl, qui fait ses débuts en endurance, a di pour sa part :“La Panigale V4R en spécification EWC est très bonne et facile à piloter. Je pense que je peux faire des chronos constants dans les 1m35s de jour, mais nous devons voir comment cela se passe la nuit. J’espère que je pourrai aider l’équipe de la meilleure façon possible.”

