Le pilote français passe du guidon au micro. Freddy Foray sera l’un des pit-reporters des 24 Heures Motos ce week-end pour Eurosport. Tous les fans pourront profiter de son expertise de double Champion du Monde FIM EWC et sa connaissance de l’Endurance.

Vainqueur des 24 Heures Motos 2020 avec F.C.C. TSR Honda France, Freddy Foray sera aussi au départ de l’édition 2021.

Dès samedi vers 11h avec l’ouverture du Facebook Live FIM EWC , Freddy sera sur la piste, micro à la main, pour vous faire découvrir les acteurs de l’édition 2021 en compagnie de Caroline de Moraes.

Tout le week-end, il sera l’expert Endurance de ces 24 Heures Motos pour Eurosport. Avec deux titres mondiaux – en 2017-2028 avec F.C.C. TSR Honda France et en 2010 avec le SERT, trois victoires aux 24 Heures Motos et quatre victoires au Bol d’Or, Freddy nous fera profiter de sa vision sportive et stratégique de la course.

