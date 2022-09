Marvin Fritz abordera l’édition du 100e anniversaire du Bol d’Or, samedi après-midi, avec un objectif : remporter la manche décisive du Championnat du monde d’Endurance FIM 2022.

Fritz et ses équipiers, Niccolò Canepa et Karel Hanika, ne se sont pas imposés en EWC cette saison en dépit du rythme élevé de leur Yamaha YZF-R1 engagée par le YART – Yamaha Official Team EWC.



Le trio participera au Bol d’Or, cette semaine, sur la lancée des deux jours de tests au Circuit Paul Ricard que le YART a terminés avec un record du tour officieux de 1’51”921, bien plus rapide que le 1’52”374 de Xavier Siméon quand il avait décroché la pole position sur le Bol d’Or 2021.



À la suite de ces tests, le pilote allemand a déclaré :“Nous avons eu deux super journées de tests et fait un grand pas en avant pour améliorer la moto, particulièrement du côté de la géométrie et des suspensions. Les pneus Bridgestone ont superbement fonctionné, ce que l’on peut dire du fait que nous avons signé un nouveau record du tour avec un pneu de course, pas de qualification – ce qui est inpressionnant. Nous pensons avoir trouvé un set-up parfait et sommes positifs. Nous avons encore un peu de travail mais notre seul but pour le Bol d’Or est de gagner, toute l’équipe est à 100 % pour cela et je suis impatient d’y être.”

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

