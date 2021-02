Il faut désormais les appeler « Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore » et surveiller leurs performances en piste.

Après une saison de pause, les Sapeurs-Pompiers font un retour en force en FIM EWC avec un nouveau partenaire, une nouvelle machine et de nouveaux pilotes pour la conquête de la Coupe du Monde FIM d’Endurance Superstock 2021.

Le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore s’engage en Superstock sur Yamaha avec le Belge Bastien Mackels et les Français Hugo Clère et Johan Nigon, un trio taillé pour monter sur les plus hautes du podium.