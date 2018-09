La conquête de la Coupe du Monde FIM EWC annonce aussi disputée que la course au titre mondial. 24 teams Superstock sont en lice sur les 42 équipes engagées sur la saison 2018-2019. Cette nouvelle confrontation débute en piste la semaine prochaine au Bol d’Or sur le Circuit Paul Ricard. L’article Grand spectacle annoncé en Superstock est apparu en premier sur FIM EWC.

La conquête de la Coupe du Monde FIM EWC annonce aussi disputée que la course au titre mondial. 24 teams Superstock sont en lice sur les 42 équipes engagées sur la saison 2018-2019. Cette nouvelle confrontation débute en piste la semaine prochaine au Bol d’Or sur le Circuit Paul Ricard.

Au premier plan, le Webike Tati Team Trick Star, nouveau nom du Tati Team Beaujolais Racing, vainqueur de la Coupe du monde 2017-2018. L’équipe de Patrick Enjolras s’est associée cet été avec Trick Star Racing. Cette équipe japonaise, animatrice des Suzuka 8 Hours depuis 2006, est aussi montée sur le podium du Bol d’Or 2016. Ces deux formations sur Kawasaki mutualisent leurs forces pour entrer dans le Top5 au championnat du monde FIM EWC. La mission est confiée à Julien Enjolras, Kevin Denis et Osamu Deguchi. Webike Tati Team Trick Star s’engage en Superstock au Bol d’Or mais cherche activement des partenaires pour évoluer dès les 24 Heures Motos en Formula EWC.

La concurrence internationale se mobilise

Le Junior Team Le Mans Sud Suzuki, 2e de la Coupe du monde la saison dernière et vainqueur de la Coupe Superstock en 2014, repart pour une saison complète avec Hugo Clère, Alex Sarrabayrouse et Louis Rossi. Autre adversaire solide, Moto Ain ECS, 3e de la Coupe du monde 2017-2018. Association de Moto Ain et de l’Ecurie Chrono Sport, cette équipe reçoit le support de Yamaha pour s’imposer en Superstock alors que Yamaha Viltaïs Pierret Experiences monte en Formula EWC. Moto Ain ECS rassemble au guidon Roberto Rolfo, Robin Mulhauser, Julien Pilot et Stefan Hill.

Les Italiens du No Limits Motor Team (Suzuki), 4e de la Coupe du Monde, vise désormais le podium avec un équipage 100% italien, Christian Gamarino, Luca Scassa, Michael Mazzina et Cristiano Ascanio. On attend aussi beaucoup du retour de Motors Events en Superstock. La Suzuki #50 réunit le Belge Gregory Fastré, le Français Baptiste Guittet et le Britannique Kev Coghlan, 5e en Championnat du monde FIM Supersport 2014.

Le Team 33 Coyote Louit Moto (Kawasaki) a aussi les moyens de jouer devant et mise sur les jeunes, Enzo Boulom, 21 ans, Kevin Manfredi, 22 ans, Chris Leesch, 23 ans et Antoine Thouzet, 18 ans.

On surveillera aussi le GERT56 by RS Speedbikes, team allemand sur BMW qui rassemble un équipage performant, Julian Puffe, Stefan Kerschbaumer, Filip Altendorfer et Rico Löwe. Atomic Motosport (Suzuki), équipe française associée avec les Italiens d’Aviobike, aligne Guillaume Antiga et les frères Christian et Federico Napoli. Pour sa 2e saison, Energie Endurance 91 (Kawasaki) devrait progresser avec Noel Roussange, Kevin Lavainne, Léo Meunier et Jérôme Danton.

Le Team 18 Sapeurs Pompiers s’engage pour une saison complète avec une Kawasaki fiabilisée et un trio franco-espagnol, Enrique Ferrer, Robin Camus et Florent Tourne. Pour AM Moto Racing Compétition (Kawasaki) et JMA Motos Action Bike (Suzuki), l’objectif est d’entrer dans les points pour oublier une saison dernière difficile.

Douze nouveaux challengers

Douze nouvelles équipes s’engagent sur la saison, dont un team monégasque, un tchèque et un polonais : LCR Endurance, Team 202, BMRT 3D Maccio Racing, TMC 35, Fast Team Racing, GSM Racing, Team Seigneur Motosport, Pitlane Endurance, Exteria Racing Team, Falcon Racing, Players, Wójcik Racing Team 2, nouvelle équipe junior du Wójcik Racing Team qui évolue en EWC.

Bol d'Or 2018 - Liste provisoire des engagés au 7 septembre

