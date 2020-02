Dès les 24 Heures Motos en avril prochain, le champion belge sera au guidon de la Honda du RAC 41 engagée en Superstock. Objectif de cette équipe française, se battre pour la victoire en Coupe du Monde FIM d’Endurance 2019-2020.

Vainqueur de la Coupe du Monde FIM d’Endurance en 2012 avec Penz13 et en 2013 avec Motors Events, Gregory Fastré vise cette saison la victoire Superstock avec le RAC 41. Le pilote belge, précédemment au guidon de la Yamaha du Mototech EWC Team, rejoint cette équipe française. Aux 24 Heures Motos les 18 et 19 avril, il sera au guidon de la Honda 41 avec le Français Guillaume Antiga et le Néerlandais Wayne Tessels.

L’arrivée de Gregory Fastré renforce les objectifs de l’équipe. « La saison s’annonce palpitante, explique Ludovic Rezé, team manager du RAC41. Greg sera avec nous toute l’année 2020. Les ambitions sont simples pour les 24 Heures Motos : la victoire en Superstock ou au moins le podium ».

Plus d’infos sur le RAC 41

L’article Grégory Fastré rejoint le RAC 41 est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com