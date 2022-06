Les chances de victoires de Yoshimura SERT Motul ont subi un sérieux revers après que Sylvain Guintoli s’est arrêté à son stand un peu après la dixième heure de course.

La machine de l’équipe qui a remporté le Championnat du Monde d’Endurance de la FIM en 2021, et qui menait la course avant cet arrêt, était toujours immobilisée dans son box à 23h15.



“Je ne suis pas sûr de ce que c’est, mais ça ne sent pas bon et nous regardons ce qu’il en est pour l’instant”, a dit Guintoli au micro d’Eurosport qui retransmet la course en direct.“Malheureusement, nous avons perdu beaucoup de temps. Espérons que nous pourrons réparer aussi vite que possible et continuer, mais ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous.”



Le retard de Yoshimura SERT Motul a porté F.C.C. TSR Honda France en tête de la course devant le BMW Motorrad World Endurance Team.

