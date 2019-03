GSM Racing renforce son équipage

L’équipe monégasque GSM Racing vient d’annoncer le recrutement de l’Italien Andrea Tucci pour les prochaines épreuves en FIM EWC 2018-2019.

GSM Racing, nouveau venu en championnat du Monde d’Endurance, vient d’annoncer l’engagement de l’Italien Andrea Tucci sur les prochaines courses FIM EWC. Champion d’Italie Superstock 600 en 2013 et 3edu championnat d’Europe FIM dans la même catégorie en 2014, ce pilote de 22 ans vient renforcer l’équipe monégasque GSM Racing dès les 24 Heures Motos les 20 et 21 avril prochain au Mans.



Il sera au guidon de Suzuki GSX-R 1000 #62 avec les frères Christian et Federico Napoli.



Plus d’information sur le GSM Racing :https://www.fimewc.com/team/gsm-racing/

