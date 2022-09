Jérémy Guarnoni se dit partagé à l’idée de voir l’histoire se répéter pour lui lors du centième anniversaire du Bol d’Or, manche décisive du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM qui aura lieu ce mois-ci.

Le Français a remporté la célèbre course de 24 heures lorsqu’elle était basée au Circuit de Nevers Magny-Cours en 2013, mais n’a encore jamais atteint l’arrivée depuis le retour de celle-ci sur le Circuit Paul Ricard en 2015.



Cependant, il espère que le vent tournera dans la bonne direction pour sa machine n° 37 lors de la prochaine édition, du 15 au 18 septembre.



“Le Paul Ricard est ma piste favorite de toute l’année et j’aime beaucoup y piloter, car elle est très rapide”, dit le pilote, âgé de 29 ans, du BMW Motorrad World Endurance Team.“J’ai gagné le Bol d’Or à Magny-Cours, mais je n’ai jamais terminé la course au Paul Ricard, alors j’espère que cette année sera la bonne. Peu de gens le savent, mais le premier Bol d’Or a été remporté, il y a 100 ans, par le numéro 37 – alors j’espère que 100 ans plus tard, ce sera pour nous.”



Guarnoni, qui faisait partie du Team SRC Kawasaki France quand celui-ci avait coiffé la couronne EWC en 2019, en connaît un rayon en matière de victoires sur des courses de 24 heures en EWC. En plus de son succès au Bol d’Or, il a fait partie de l’équipage victorieux des 24 Heures Motos en 2019. Il s’est aussi imposé lors des 24H SPA EWC Motos, en juin dernier, sur la BMW qu’il partage avec ses collègues Markus Reiterberger et Ilya Mikhalchik.

