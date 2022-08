Sylvain Guintoli, le pilote du Yoshimura Suzuki Endurance Racing Team Motul, ne participera pas aux 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, troisième manche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIM, a confirmé l'équipe.

Guintoli s’est blessé à la main gauche durant les tests à Suzuka cette semaine et a par conséquent pris un vol de retour vers le Royaume-Uni pour y être soigné.



“Je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir courir ce week-end”, a dit le Français.“Revenir aux 8 heures de Suzuka après deux années était un défi génial, mais malheureusement, prendre part à la course est impossible pour moi.”



“Nous menons le Championnat du Monde et j’étais impatient d’essayer de gagner cette course fantastique. Je souhaite le meilleur à mon équipe et à mes coéquipiers, je sais qu’ils sont très forts et je suis impatient d’être de retour au Bol d’Or [en septembre] pour la prochaine et dernière course de 2022.”

