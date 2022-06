Karel Hanika est parvenu à placer le YART – Yamaha Official Team EWC en tête sur le Circuit de Spa-Francorchamps après une première séance de qualification riche en action pour les 24H SPA EWC Motos.

Le Tchèque équipé de Bridgestone talonnait déjà Florian Marino (Webike SRC Kawasaki France) dans la séance des pilotes Rouges quand il s’est emparé de la première place du troisième des quatre groupes dans son dernier tour pour 0”492 sur les 6,985 kilomètres du circuit qui accueille ce week-end le Championnat du Monde d’Endurance FIM pour la première fois depuis 2001.



Le chrono de 2’20”253 de Hanika a éclipsé les temps les plus rapides réalisés par Josh Hook et Illya Mykhalchyk lors des séances précédentes pour les pilotes Jaunes et Bleus. Il poursuit ainsi ses excellentes performances en qualification après s’être déjà mis en évidence lors des 24 Heures Motos, qui ouvraient la saison du Championnat du Monde d’Endurance FIM en avril au Mans, où il avait établi un nouveau record du tour en qualification pour décrocher la pole position.



Markus Reiterberger, du BMW Motorrad World Endurance Team, a donné le ton en début de séance parmi les pilotes Bleus. Il a glissé dans le classement avant de revenir en tête des chronos et d’évincer Josh Hook de la tête. Cependant, son meilleur tour de 2’19”910 a été annulé, le pilote ayant dépassé les limites de la piste. Hook a donc été le plus rapide pour F.C.C. TSR Honda France, avec un temps de 2’20”411, devant Gregg Black, de Yoshimura SERT Motul, et Niccolò Canepa, du YART – Yamaha Official Team EWC. Randy de Puniet (Webike SRC Kawasaki France) et Xavi Forès (ERC Endurance-Ducati) venaient ensuite. Hugo Clere (Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore) menait le Dunlop Superstock Trophy, suivi de Sébastien Suchet (National Motos Honda).



Si Reiterberger a été pénalisé, Illya Mykhalchyk n’a pas connu le même problème. Il a pris les commandes de la BMW M1000RR n° 37 équipée de pneus Dunlop et a été le plus rapide des pilotes Jaunes en 2’20”388. La nouvelle recrue de F.C.C. TSR Honda France pour 2022, Gino Rea, a réalisé le deuxième temps, Marvin Fritz (YART – Yamaha Official Team EWC) devançant le héros local Xavier Siméon (Yoshimura SERT Motul). Grégory Leblanc était cinquième pour Tati Team Beringer Racing, et Étienne Masson (Webike SRC Kawasaki France) sixième sur une autre ZK 10 R. Kevin Manfredi (Wójcik Racing Team STK 777) a devancé le pilote belge Loris Cresson (BMRT 3D Maxxess Nevers) pour le meilleur temps parmi les concurrents du Dunlop Superstock Trophy. La séance a été interrompue pour permettre la réparation des barrières de sécurité en bord de piste après la chute de Martin Renaudin (3ART Best of Bike Yamaha), qui n’a pas été blessé.



Derrière Hanika et Marino dans la séance des pilotes Rouges, Jérémy Guarnoni a été le troisième plus rapide pour le BMW Motorrad World Endurance Team, suivi de Sylvain Guintoli (Yoshimura SERT Motul), Chaz Davies (ERC Endurance-Ducati) et Mike di Meglio (F.C.C. TSR Honda France). Corentin Perolari s’est classé septième pour le Team Moto Ain tandis que le Wójcik Racing Team a connu des fortunes diverses. Alors que Mathieu Gines a chuté sur sa Yamaha de Formula EWC, Danny Webb a pris la tête du Dunlop Superstock Trophy devant Kevin Calia (Team 33 Louit April Moto) et Chris Leesch (RAC 41 ChromeBurner).



Christian Iddon a remporté la bataille des réservistes lors de la séance des pilotes Verts avec un temps de 2’21”774 pour Yoshimura SERT Motul. devant Kenny Forray (BMW Motorrad World Endurance Team), Robin Mulhauser (YART – Yamaha Official Team EWC) était troisième, suivi de James Westmoreland (Viltaïs Racing Igol) et de Balint Kovács, le plus rapide des prétendants au Dunlop Superstock Trophy pour le Wójcik Racing Team STK 777, cinquième au classement général.



La Seconde Qualifications débutera à 11h25 CET demain (vendredi). Selon les nouvelles règles en vigueur cette saison, les résultats des qualifications sont basés sur la moyenne des temps signés par les deux pilotes les plus rapides de chaque équipage, au lieu des trois plus rapides auparavant.



Avant la seconde qualification, les pilotes EWC pourront découvrir le Circuit de Spa-Francorchamps dans l’obscurité avec les essais de nuit à partir de 21h50.

