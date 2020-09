Hansperter Bolliger a reçu à Estoril l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy pour saluer la passion qui l’anime depuis 38 ans en Endurance. Fondateur et team manager du Bolliger Team Switzerland, il bouclait aux 12 Hours of Estoril, finale de la saison FIM EWC 2019-2020, sa dernière course aux commandes de l’équipe.