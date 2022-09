Leon Haslam visera un podium dans le Championnat du monde d’Endurance de la FIM en disputant pour la première fois une course de 24 heures à l’occasion de l’édition du 100e anniversaire du Bol d’Or, la semaine prochaine (15-18 septembre).

Aux côtés d’Alex Lowes et Jonathan Rea, Haslam faisait partie de l’équipage du Kawasaki Racing Tem qui s’est classé deuxième de la 43e Course d’Endurance Coca-Cola des 8 Heures de Suzuka, le mois dernier. Mais si le pilote de 39 ans restera au guidon d’une Kawasaki pour la dernière manche de la saison EWC sur le Circuit Paul Ricard, il courra cette fois pour l’équipe privée française du TATI Team Beringer Racing, remplaçant Alan Techer qui assure l’intérim de Gino Rea, blessé, chez F.C.C. TSR Honda France.



Doté d’une expérience en Grand Prix et en Championnat du monde Superbike, le Britannique peut compter sur deux bons équipiers pour le soutenir lors de ses débuts au Bol d’Or : Bastien Mackels, le Belge, qui a repris la compétition après avoir manqué les 24H SPA EWC Motos en juin pour cause de blessure, et Grégory Leblanc, qui compte quatre victoires au Bol d’or à son palmarès.



“C’est une première participation pour moi sur cette piste et la première sur une course de 24 heures”, dit Haslam, trois fois vainqueur des 8 Heures de Suzuka et concurrent de pointe du championnat de Grande-Bretagne Superbike.“Ça s’est fait un peu à la dernière minute, mais c’est sympa d’apprendre un nouveau circuit et l’EWC est probablement l’un des championnats les plus ouverts en termes de bon fonctionnement des motos et des pneus. Et je pense que durant la courte période que nous avons eue, nous avons fait quelques bons pas en avant.”



Alors que ses équipiers sont aguerris en compétition sur un tour d’horloge, Haslam est un débutant en la matière.“Ce genre de défi m’excite”, dit-il.“Tous ceux à qui j’ai parlé et qui l’ont fait disent que je regretterai ma décision à deux ou trois heures du matin, mais c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Mon père [Ron Haslam] a fini deuxième au Mans il y a pas mal d’années maintenant, et ce sera sympa de relever le défi.”



Concernant ses objectifs sur le Bol d’Or, Haslam déclare :“Les équipes d’usine semblent un ton au-dessus. Le TATI Team Beringer Racing est une structure privée, mais une structure privée de premier plan, alors ce serait bien d’aller aussi loin que nous le pouvons. C’est une course de 24 heures, tout peut arriver et ils sont déjà montés sur le podium à Spa quand quelques concurrents ont chuté. Nous allons faire de notre mieux et nous verrons où nous en sommes.”



Le TATI Team Beringer Racing a en effet pris la deuxième place aux 24H SPA EWC Motos en juin, Leblanc partageant alors le guidon de la Kawasaki ZX-10R n° 4 avec Loïc Abel et Alan Techer.

Ad

FIM EWC Guarnoni espère et n’espère pas à la fois que l’histoire se répétera au Bol d’Or en EWC 04/09/2022 À 09:50

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Un podium au Bol d’Or serait pour l’équipe, dit le pilote EWC Checa 04/09/2022 À 08:30