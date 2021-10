Charles Roche, pilote du Team Space Moto, est décédé dimanche soir lors d’un accident de la route. Charles Roche était un fidèle de l’Endurance avec de multiples participations aux 24 Heures Motos et au Bol d’Or.

Charles Roche venait de boucler une belle course au Bol d’Or avec une 12eplace à l’arrivée. Avec le Team Space Moto, il avait terminé 14edes 24 Heures Motos en juin dernier.



Pilote fidèle, Charles Roche était un des piliers de cette équipe privée depuis 2012. Passionné de sport moto, il avait inscrit son nom pour la première fois dans les tablettes de l’Endurance mondiale en 2010 aux 8 Hours of Albacete.



Toute l’équipe d’Eurosport Events rend hommage à Charles Roche et s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches.

