Hommage aux Champions !

La Fédération Internationale de Motocyclisme a récompensé ses champions du monde ce week-end à Monaco. Le Webike SRC Kawasaki France était sous les feux des projecteurs pour célébrer son premier titre en Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC.

Le Webike SRC Kawasaki France a foulé pour la première fois le tapis rouge des FIM Awards. Cette grande remise des prix, qui salue chaque saison tous les Champions du Monde FIM, avait lieu à Monaco dimanche 1er décembre 2019. Elle était orchestrée par Jorge Viegas, nouveau Président de la FIM, en présence, entre autres, des meilleurs pilotes mondiaux, des représentants de toutes les fédérations nationales et des promoteurs des championnats.

Gilles Stafler, team manager, et ses trois pilotes, David Checa, Jérémy Guarnoni et Erwan Nigon, ont donc savouré ce grand moment de célébration. Ils avaient troqué le cuir pour le smoking afin de recevoir des mains du pilote de légende, Max Biaggi, leurs médailles d’or de Champions du Monde FIM EWC 2018-2019.

David Checa, Champion du Monde d’Endurance en 2004, 2014 et 2016-2017, a déjà connu cette grande célébration internationale. Le pilote espagnol reste pourtant sensible à l’hommage rendu cette année à l’équipe Kawasaki française pour sa première couronne mondiale. « L'émotion est différente à chaque cérémonie, reconnait David Checa. C'est la quatrième pour moi mais c'est toujours aussi intense ! Gagner dès ma première année au sein du SRC a été une joie immense. Partager cette cérémonie avec mes coéquipiers et avec Gilles et Isa, a été un plaisir. »

Malgré de très nombreuses victoires et une carrière qui a débuté en 2006 en Endurance, c’était une grande première pour le Français Erwan Nigon. « C’est la première fois que je participe à un gala d’une telle ampleur. C’est vraiment impressionnant… presque plus qu’un départ de 24h ! C’est un honneur pour moi et ce moment restera gravé à jamais dans ma mémoire. »

