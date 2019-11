Honda Asia Dream Racing with Showa en vue à Sepang

Parmi les équipes attendues en Malaisie au départ des 8 Hours of Sepang, Honda Asia Dream Racing with Showa est dans bonne place dans le groupe des favoris à la victoire. Coup de loupe sur ce team fédère les forces asiatiques.

Team japonais né en 2012, « Honda Team Asia », s’est donné pour vocation d’associer des pilotes et une équipe technique recrutés toute l’Asie. Dès 2013, Honda Team Asia se fait remarquer par une 6e place aux Suzuka 8 Hours avec, entre autres au guidon, son actuel team manager, Makoto Tamada, ancien pilote de MotoGP.

Honda Asia Dream Racing with Showa, régulièrement engagé aux Suzuka 8 Hours, vient de terminer 11e en juillet dernier et 7e en 2018. L’équipe anime aussi l’Asia Road Racing Championship. Son pilote Malaisien, Zaqhwan Zaidi, pilier du team depuis 2016, est actuellement 3e du championnat ARRC dont la finale aura lieu fin novembre.

Honda Asia Dream Racing with Showa s’aligne aux 8 Hours of Sepang avec le Zaqhwan Zaidi, l’Indonésien Gerry Salim, engagé en CEV Moto2 en Espagne et le Thaïlandais Somkiat Chantra, pilote en championnat du Monde Moto2.

Cette Honda #88 sera donc à surveiller dès les premiers essais mercredi 11 décembre sur le Circuit International de Sepang.

