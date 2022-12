La quête de nouveaux succès pour Honda dans le Championnat du monde d’Endurance FIM en 2023 a été confirmée lors d’une conférence de presse, aujourd’hui.

Dans le cadre d’une synthèse de ses activités et des équipes représentant la marque pour la saison prochaine, Shinji Aoyama, Directeur et Senior Managing Executive Officer de Honda Motor Co, Ltd, a donné un aperçu du programme officiel 2023 de l’organisation.



Il a confirmé que le F.C.C. TSR Honda France défendra le titre EWC qu’il a remporté en 2022 avec ses pilotes Mike Di Meglio, Josh Hook, Gino Rea et Alan Techer. Di Meglio, Hook et Techer seront les pilotes de l’EWC 2023 et les détails de leur participation suivront en temps voulu.



Dans une élocution, Aoyama a déclaré :“En 1959, Honda a participé au TT de l’île de Man pour la première fois, dans la quête du fondateur de notre société, Soichiro Honda, de devenir le numéro un mondial de la technologie. Depuis lors, Honda a participé à diverses courses de motos et d’automobiles dans le monde entier. De nombreuses générations d’ingénieurs et de membres des branches compétition de Honda, qui nous ont précédés, ont été confrontées à des difficultés à maintes reprises alors qu’ils concouraient sur la scène mondiale, mais ils ont surmonté ces difficultés et accumulé les victoires en relevant les défis sans baisser les bras.”

