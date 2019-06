Honda Endurance Racing en vedette samedi à Oschersleben

Le Honda Endurance Racing a fait impression lors de la seconde séance qualificative à Oschersleben. L’équipe anglaise a réussi à se hisser à la 2e place sur la grille entre le Team SRC Kawasaki France, en pole position et le Suzuki Endurance Racing Team.

Alors que le Team SRC Kawasaki France et le Suzuki Endurance Racing Team semblent avoir porté leurs efforts sur la première séance qualificative de vendredi, le Honda Endurance Racing a encore peaufiné ses réglages samedi en seconde séance et a surtout lancé Yonny Hernández en piste avec un train de pneus destinés à chasser le chrono. Le pilote colombien a ainsi pu améliorer son meilleur temps de la veille de plus d’une seconde. Avec un tour en 1’26.180, il signe aussi la deuxième meilleure performance individuelle derrière celle signée hier par Sheridan Morais pour le Wepol Racing.

A la satisfaction de cette belle performance, Honda Endurance Racing ajoute les 4 points bonus accordés pour la 2eme place sur la grille.

Parmi les autres améliorations à noter, celle du YART Yamaha qui devance le F.C.C. TSR Honda France pour le gain de la 5e position sur la grille, associée au gain d’un point bonus pour cette place au départ.

