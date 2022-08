Tetsuta Nagashima a rapidement donné le ton pour les premiers essais de la troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, les 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, vendredi matin, avec une impressionnante série de tours dans les 2’05” mettant en lumière le rythme potentiel de la machine n° 33 du Team HRC ce week-end.

Le pilote de la Honda usine chaussée de Bridgestone a commencé ladite série par un temps de 2’05”965 pour la CBR1000RR-RSP, puis l’a amélioré en 2’05”823 – soit pas moins de 1”7 plus rapide que la deuxième meilleure performance sur une piste de Suzuka humide.Les conditions se sont rafraîchies ces derniers jours, mais le rythme a clairement augmenté depuis les tests de cette semaine. Détenteur du deuxième chrono, le YART – Yamaha Official Team EWC a continué d’impressionner par le rythme de sa YZF-R1 – pourtant l’une des motos les plus lentes en ligne droite, mais dont les pilotes font plus que compenser ce désavantage dans les parties plus sinueuses. Karel Hanika a ainsi réalisé un chrono de 2’06”408, lui aussi sur des Bridgesone, juste après la première des deux heures que durait cette séance.Les pilotes ont été accueillis sur le circuit par une brume matinale et un taux élevé d’humidité dans l’air, ainsi que la teinte plus foncée de certaines portions d’asphalte – mais certainement pas de taches humides inquiétantes en surface.Parmi les concurrents du FIM EWC, le YART a été le plus rapide devant la GSX-R1000R n° 1 du Yoshimura SERT Motul, équipée de Bridgestone, sur laquelle Kazuki Watanbe a tourné en 2’07”137 pour prendre la cinquième place du général. La CBR1000RR-R n° 5 de FCC TSR Honda France vient ensuite (sixième au général), devant la M1000RR n° 37 chaussée de Dunlop du BMW Motorrad World Endurance Team (neuvième au général) avec un temps de 2’08”050.La ZX-10RR n° 11 de Webike SRC Kawasaki France ZX-10RR a pris la 15e place en 2’09”373 avec ses Dunlop, alors que la CBR1000RR-R # 88 de Honda Asia-Dream Racing with SHOWA a réalisé un temps de 2’11”803 sur des Bridgestone.