Tetsuta Nagashima a dominé la première partie des qualifications pour les 8 Heures de Suzuka grâce à un chrono ahurissant qui a fait de la Honda CBR1000RR-RSP n° 33 du Team HRC la seule machine ayant tourné dans les 2’04” durant la première des trois sessions de Q1.

Nagashima a tiré tout ce qu’il pouvait du grip de ses Bridgestone et savait avoir fait très fort avec son tour en 2’04”942, saluant la foule alors qu’il rentrait au stand à la moitié de cette première session de 20 minutes réservée aux pilotes Bleus.La n° 33 a terminé cette session avec un avantage de plus de 1”1 sur la machine n° 7 du YART – Yamaha Official Team EWC, avec Marvin Fritz au guidon de la YZF-R1 équipée elle aussi de Bridgestone, la CBR1000RR-R n° 17 d’Astemo Honda Dream SI Racing se classant troisième.Parmi les concurrents de l’EWC, la CBR1000RR-R n° 5 de FCC TSR Honda France, elle aussi en Bridgestone, a pris la sixième place aux mains de Josh Hook alors que Markus Reiterberger a signé un chrono dans le top 10 du général en 2’06”963 sur la M1000RR n° 37 du BMW Motorrad World Endurance Team chaussée de Dunlop.À noter que la GSR-R1000R n° 1 du Yoshimura SERT Motul n’a pas pris la piste durant cette session, Sylvain Guintoli s’étant blessé à la main durant les tests en début de semaine.Dans la session des pilotes Jaunes, c’est le YART qui a donné le tempo, Niccolò Canepa étant le premier à passer sous la barre des 2’06” avec un tour en 2’05”863, plus rapide de trois dixièmes que celui d’Alex Lowes sur la ZX-10RR n° 10 du Kawasaki Racing Team Suzuka 8H. Takumi Takahashi a réalisé le troisième temps sur la Honda n° 33.Du côté des pilotes Jaunes EWC, Illya Mykhalchyk a signé le cinquième chrono au général sur la BMW n° 37 et Gino Rea le septième avec la Honda n° 5. La première sortie en piste du SERT a vu Gregg Black s’emparer du huitième chrono en 2’07”373.Tous les espoirs de bonne performance pour les pilotes Rouges ont rapidement été douchés quand l’humidité s’est transformée en précipitations, d’abord uniquement sur une portion du circuit alors que, ironiquement, le soleil faisait sa première apparition de la journée mais depuis une direction différente.La majeure partie de la session ayant vu les équipes rester à l’abri dans leur stand, ce n’est que dans les 20 dernières minutes que Mike Di Meglio a couvert un tour en 2’10”556 au guidon de la Honda n° 5, suivi à quatre dixièmes de la Yamaha YZF-M1 n° 50 du Team Kodama. Illustrant la nature de cette session particulière en raison de la météo, la moto classée troisième a terminé à plus de six secondes.Le ciel s’éclaircissant au-dessus de Suzuka, les trois sessions de Q2 doivent débuter comme prévu à 15h50, heure locale (8h50 CET et à Paris).