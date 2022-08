Le Team HRC et Takumi Takahashi ont terminé en tête le Warm-Up matinal des 43e Coca-Cola 8 heures de Suzuka, troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, avec un chrono de 2’07”957 pour leur CBR1000RR-RSP n° 33 équipée de pneus Bridgestone, alors que Niccolò Canepa a été le mieux placé des concurrents réguliers de l’EWC, en 2’08”861 sur la YZF-R1 du YART – Yamaha Official Team chaussée des mêmes gommes.

La piste était humide ce dimanche matin à Suzuka avant de sécher sous un ciel qui s’est lentement ensoleillé. Il restait des plaques d’humidité en surface quand équipes et pilotes ont pris la piste pour leur programme matinal avec cette ultime séance d’essais puis le départ de la course à 11h30.La GSX-R1000R n° 1 du Yoshimura SERT Motul Suzuki, aux mains de Katzuki Watanabe et elle aussi en Bridgestone, a été la deuxième plus rapide des machines régulièrement présentes en EWC avec un temps de 2’09”375, prenant la cinquième place du général juste derrière la ZX-10R n° 10 du Kawasaki Racing Team Suzuka 8H ZX=10R.La CBR1000RR-R Fireblade n° 5 de F.C.C. TSR Honda France s’est classée neuvième au général, et la ZX-10RR n° 11 de Webike SRC Kawasaki France, 15e en 2’11”688. La M1000RR n° 37 du BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM a débuté sa journée en retrait avec le 19e chrono au général en 2’12”572. Enfin, la CBR1000RR-R n° 88 de Honda Asia-Dream Racing with SHOWA a été l’une des quatre motos à ne pas prendre la piste avant le départ de la course.