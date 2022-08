S’il y a eu bien des déceptions et des rebondissements derrière elle, la Honda n° 33 du Team HRC a signé une nette victoire sur les 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka avec plus d’un tour d’avance pour ses pilotes Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi et Iker Lecuona à l’arrivée de cette troisième manche du Championnat du Monde de la FIM 2022.

Le dernier de ces rebondissements est survenu dans l’ultime heure de course, après que la moto qui occupait la tête parmi les concurrentes régulières de l’EWC, la YZF-M1 n° 7 du YART – Yamaha Official Team, s’est accrochée avec la Superstock N° 74 d’Akeno Speed – Yamaha. Marvin Fritz a dû dégager sa monture de la barrière de sécurité avant de la ramener à son stand.



Ce souci tardif pour la n° 7 a donné à la n° 1 Yoshimura SERT Motul (déjà en tête du classement provisoire EWC avant Suzuka) avec son équipage de deux pilotes seulement, Gregg Black et Kazuki Watanabe (suite au forfait de Sylvain Guintoli, blessé à la main), le maximum de points au championnat et la troisième place sur le podium général.



Plus d’information à suivre…

Ad

FIM EWC 8 Heures de Suzuka EWC : le point à mi-course IL Y A 4 HEURES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC C’est parti pour les 8 Heures de Suzuka EWC ! IL Y A 6 HEURES