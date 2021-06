Le pilote du Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore est récompensé pour son geste de solidarité lors de la chute collective au départ des 24 Heures Motos.

Impliqué dans cette chute de trois motos dans la courbe Dunlop, Hugo Clère a fait parler l’entraide, le courage et la solidarité avant la rivalité et la course.



A peine relevé, Hugo a couru secourir Sylvain Barrier. Le pilote du Wójcik Racing Team était bloqué sous sa moto qui commençait à prendre feu. Il l’a aidé à se mettre en sécurité en attendant l’intervention des commissaires avant de reprendre la piste.



Hugo Clère fait aussi honneur à l’esprit de son équipe, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore.



Ce geste lui vaut de recevoir l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy, remis dimanche au Mans par Andrea et Sophia Delhalle, les enfants d’Anthony en présence de sa femme, Jessie.



L’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy est décerné par un jury sur chaque épreuve du championnat FIM EWC pour faire vivre le caractère et l’esprit sportif d’Anthony Delhalle, pilote du Suzuki Endurance Racing Team, décédé en mars 2017.

FIM EWC Déclassement du Bolliger Team Switzerland IL Y A 19 HEURES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Yoshimura SERT Motul triomphe aux 24 Heures Motos HIER À 12:04