Un superbe bras de fer oppose les formations officielles Suzuki et Yamaha quasiment depuis le départ des 24 Heures Motos. Le F.C.C. TSR Honda France croise à 4 tours devant le Webike SRC Kawasaki France Trickstar et le Bolliger Team Switzerland.

Après 8 heures de course, Yoshimura SERT Motul et YART – Yamaha Official EWC Team poursuivent leur duel en tête de la course. Après un mauvais départ, Karel Hanika a rapidement replacé la Yamaha #7 en tête. Après plusieurs heures de grand spectacle en piste, Yoshimura SERT Motul a pris un petit avantage de quelques secondes en signant au passage le meilleur tour en course en 1’36.904 grâce à Sylvain Guintoli.

Duel serré aussi aux points. Ces équipes sont à égalité avec 14 points déjà glanés entre ceux accordés pour les 5 premières positions sur la grille et les 10 premières après 8 h de course.

Personne n’a pu suivre le rythme imposé dès le départ par les deux leaders. Après 8 h de course, le F.C.C. TSR Honda France défend sa 3e position à 4 tours des leaders devant Webike SRC Kawasaki France Trickstar, retardé en début de course par des soucis de freins.

Le Bolliger Team Switzerland, très discret aux essais avec une 19e position sur la grille de départ, fait un solide début de course et pointe à la 5e place.

Les Superstock, de plus en plus performants, font un tir groupé dès la 6e place. National Motos (Honda) est actuellement le leader de la catégorie. Mais on trouve dans le même tour le BMRT 3D Maxxess Nevers qui a longtemps mené les débats en Superstock. Cette équipe sur Kawasaki a d’abord dû repasser par son box après une chute lors du tour de chauffe puis avait reperdu la place de leader sur une autre chute en fin d’après-midi.

OG Motorsport by Sarazin (Yamaha) et Slider Endurance (Yamaha) sont dans leur sillage. Mais on trouve aussi dans le Top15 quatre autres Superstock, le Team 33 Louit April Moto, Energie Endurance 91, No Limits Motor Team et le Junior Team LMS Suzuki.

En 10e position à 20 h, le BMW Motorrad World Endurance Team cravache pour remonter dans le peloton de tête. Après avoir signé le holeshot, le BMW Motorrad World Endurance Team a chuté puis connu plusieurs alertes mécaniques.

Même scénario pour ERC Endurance-Ducati, 15e au classement de 20h après une chute.

Un début de course très mouvementéDès le départ, une triple chute dans la courbe Dunlop a touché le Wójcik Racing Team, le RAC41 ChromeBurner et le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore.

D’autres favoris n’ont pas été épargné. Très en vue, le Tati Team Beringer Racing, à la lutte en tête en tout début de course, a plongé en fond de classement après des soucis de fuite de carburant et deux chutes. VRD Igol Experiences a été trahi par un joint de durite d’huile puis victime d’une chute. Ces deux équipes pointent en début de soirée au-delà de la 20e place.

D’autres ont été contraints à l’abandon après un début de course lancé sur un train d’enfer. Parmi les sept abandons déjà officialisés, on note Moto Ain, 3ART Best of Bike et LRP Poland parmi les challengers EWC et le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, RAC41 ChromeBurner et Aviobike parmi les prétendants Superstock.

