Après deux victoires en Coupe du Monde FIM Superstock avec Roberto Rolfo et Robin Mulhauser, Moto Ain se lance en EWC pour aller taquiner les équipes officielles.

Vous êtes désormais des piliers de Moto Ain avec deux victoires en Coupe du Monde Superstock. Quels sont vos objectifs en EWC ?Roby – Je roule avec Moto Ain depuis 2018. Nous avons débuté en Superstock et nous sommes restés dans cette catégorie durant 3 ans avec l’idée de faire le saut en EWC dès que possible. Ce moment est arrivé ! Nous serons au Mans en EWC avec l’objectif d’arriver le plus près possible du podium.Robin - Je pense que nous avons énormément à apprendre encore en EWC, autant l'équipe que nous en tant que pilote. Randy, avec son expérience, va nous permettre de sauter quelques étapes et d'appréhender au mieux ce nouveau défi qui nous attend. J'aimerais dès notre première année pouvoir terminer sur les podiums EWC.

Un podium dès cette première saison est envisageable ?Roby – Oui parce que l’équipe est très solide. Avec un bon travail dans les stands, il est possible d’être régulier et d’avoir un bon rythme de course afin de monter sur le podium.Robin – Je le souhaite et le veux très fortement, cependant en Endurance, ce n'est pas quelque chose qui vient si facilement. Il faut que tout fonctionne en notre faveur et que les planètes s'alignent correctement. Mais nous en avons clairement le potentiel et nous allons tout faire pour.

Randy de Puniet sera avec vous en 2021. Est-ce un atout déterminant pour débuter fort en EWC ?Roby – C’est sûr que Randy est un pilote rapide. Je pense qu’il peut faire la différence en qualifications et ce sera bien de prendre le départ en haut de la grille. Pour la course, je pense que nous sommes tous compétitifs et que nous formons une des équipes les plus équilibrées.Robin – C'est sûr que grâce à son énorme expérience, nous allons affûter nos connaissances et comme des éponges, essayer d'en aspirer un profit maximum afin de nous améliorer. C’est un pilote très rapide et ultra talentueux et je pense que nous avons tout à gagner.

Quels sont les qualités et les défauts de votre nouveau coéquipier ?Roby – Comme je l’ai dit, Randy est un pilote très rapide en qualifications comme en course. Il a beaucoup d’expérience sur des machines différentes et il pourra nous aider sur les réglages de la moto. Le seul point auquel il doit faire attention : ne pas trop chuter.Robin – Je ne le connais malheureusement pas encore assez pour connaître ses défauts (haha !). Ses qualités sont clairement sa vitesse, sa détermination, son envie de victoire malgré son palmarès (car il pourrait rester à la maison tranquille), son expérience, son talent de pilote inné et un mec ultra sympathique et simple bien qu'il soit si spécial. Et son défaut serait peut-être aussi l'une de ses qualités et parfois de vouloir trop en faire.

Quel est le plus fin metteur au point de vous deux ?Roby – Notre nouvelle moto a une très bonne base. Les réglages changent car nous pouvons être plus rapides. Je n’ai pas de souci pour régler la moto car nous avons le même style de pilotage même si Robin a, par exemple, une utilisation plus agressive de la poignée de gaz. Mais en course, nous essayons de trouver un bon réglage pour tout le monde.Robin – Je pense que Roberto du fait de son expérience mais aussi parce qu’il est perfectionniste, est meilleur metteur au point que moi. Alors que moi, au contraire, je m'adapte assez facilement aux petites différences.

Quel est le plus rapide en piste de vous deux ?Roby – Nous sommes très proches dans nos temps au tour, aussi bien en essais qu’en course.Robin – Bien que ces dernières deux dernières saisons, j’ai été (de très peu) le pilote le plus rapide de l'équipe, je pense que c’est notre force. Roberto et moi sommes très complémentaires sur la piste, et nous gommons chacun nos points faibles réciproquement. Et nous devons avoir une quasi parfaite homogénéité en termes de vitesse au fil d'une saison.

Quelles sont vos activités moto en dehors du FIM EWC ?Roby – Je travaille tous les jours pour mon école de pilotage en Suisse et en Italie avec des pitbikes et des machines standard. Beaucoup de ceux qui suivent le championnat du monde d’Endurance viennent s’essayer sur la piste.Robin – J'ai un emploi du temps très très très chargé ! Je suis "Marketing Specialist" chez Yamaha Motor Swizerland à 80%, je suis également consultant MotoGP pour la télévision Suisse et encore coach sur circuit pour la Yamaha Riding Academy et accessoirement pilote en Championnat du Monde d'Endurance. Donc entre mes entraînements, mes divers métiers et ma vie privée avec ma copine et ma famille, je n'ai que très peu de temps libre.Mais bien qu'il s'agisse d'une vie à 1000 km/h et qu'elle peut parfois être difficile, voire très difficile à gérer et organiser, je crois que j'aime ça !

Quelles sont vos activités et hobbies hors moto ?Roby – Mes principales activités sont mon école de pilotage et les commentaires pour DAZN sur le championnat du monde MotoGP. Mon principal hobby et entrainement est le vélo. J’aime vraiment ça et c’est bon pour être plus fort en course.Robin – J'ai pas mal de hobbies mais très peu de temps à y consacrer... Hormis les sports que je pratique : vélo de course et vtt, natation, basketball, karting, squash, etc... J'adore la production vidéo et la technologie, donc dès que j'ai un peu de temps, j'essaie de réaliser des petits films pour mon propre compte ou quelque entreprise de mon entourage, j'aime bien sûr aussi les jeux vidéo, Warzone surtout.Lorsqu'il me reste un peu de temps après tout ça, (donc jamais) je retombe dans l'amour de mon premier métier : la mécanique. Je suis en train de me bricoler une Yamaha XJ600 de 1991 (ma date de naissance) en Café Racer, mais je suis encore loin de voir mon projet aboutir.

