Ancien pilote de MotoGP et World Superbike, Chaz Davies s’apprête à faire ses débuts dans le Championnat du Monde d’Endurance de la FIM sur le légendaire Circuit de Spa-Francorchamps, cette semaine en Belgique, à l’occasion des 24H SPA EWC Motos.

Pilotant pour ERC Endurance-Ducati, le Britannique de 35 ans a goûté pour la première fois au tracé de 6,985 kilomètres lors des récents tests et a été instantanément impressionné par cette piste et l’immense défi qu’elle représente.



Alors que vous préparez vos débuts en course à Spa, que pensez-vous de la piste sur laquelle vous avez roulé en tests au début de ce mois ?“Elle est cool, c’est une de ces cases qu’il faut cocher, rouler à Spa et maintenant courir à Spa, qui est au niveau de toutes les pistes légendaires dans le reste du monde. Le tracé est terrible, juste incroyable, piloter dessus est très sympa et clairement à la hauteur des attentes.”



Étant donné votre manque d’expérience des courses d’endurance, que pouvez-vous accomplir ce week-end ?

“J’ai fait quelques courses de kart de trois heures sur le circuit de mon père il y a 25 ans, est-ce que ça compte !? C’est à peu près tout, donc mon expérience est pour ainsi dire nulle. Mais je ne pense pas que l’on puisse se lancer en endurance avec des attentes. C’est tellement imprévisible. Pour avoir suivi l’EWC depuis quelques années, quand vous pensez que ça va aller dans un sens, ça part à l’opposé. Je vais garder l’esprit ouvert pour essayer d’apprécier, d’engranger l’expérience d’une course de 24 heures et de comprendre comment je m’en sors. Ça va être nouveau pour moi, mais je me lance sans aucun préjugé.”



Est-ce courir de nuit sera très difficile, d’après vous ?“Il semble que cela va être une sacrée expérience et une chose à laquelle il va probablement falloir un peu de temps pour s’habituer. Mais avec le temps, on apprend, on comprend comment la moto se comporte de nuit et à quel point on peut attaquer.”



Quelles sont vos impressions de l’EWC ?“Il y a quelques concurrents très forts dans ce championnat, de très bons pilotes et de très bons constructeurs qui apportent leur soutien – l’environnement donc très compétitif. C’est plus une question d’équipe et d’effort collectif. Marvel [Fritz] et Karel [Hanika] ont fait du très bon travail l’année dernière à Most [quand ils ont couru en World Superbike en tant que wildcards], et montré qu’ils étaient très rapides même sur une course de 30 minutes. Alors, si vous transposez cela en World Endurance, vous avez un passionnant et beau championnat.”

