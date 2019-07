J-25 pour les Suzuka 8 Hours

A 25 jours des Suzuka 8 Hours Grand Finale, les teams affinent leur préparation et leurs équipages. La liste provisoire des engagés affiche 67 machines au départ de la 42e édition qui sera donné au Japon le dimanche 28 juillet.

Des courses et quelques séances d’essais éclairent la mise en place des équipes pour les Suzuka 8 Hours. Avec une seule et unique victoire sur l’épreuve en 1993, Kawasaki qui fait son retour avec une équipe usine KRT qui portera le numéro 10 puisque le 11 est réservé au Team SRC Kawasaki France qui se bat pour le titre mondial. Le Kawasaki Racing Team affiche sa détermination et ses performances : ses trois pilotes, Jonathan Rea, Leon Haslam et Toprak Razgatlioglu viennent de monopoliser le podium de la 2e course du championnnat du monde FIM Superbike à Misano.

Une 28e victoire pour Honda

Honda est le détenteur du record avec 27 victoires aux Suzuka 8 Hours. Le Honda HRC, revenu en piste l’an dernier pour mettre fin à la série de victoires Yamaha, est donc très déterminé à reconquérir la plus haute marche du podium à Suzuka. Red Bull Honda a dominé les derniers essais constructeurs organisés fin juin à Suzuka. Takumi Takahashi y est crédité d’un tour en 2’06.117 qui s’approche déjà du record signé l’an dernier par Jonathan Rea en 2’05.168 lors des qualifications. Le pilote japonais sera au guidon de la Honda #33 avec Ryuichi Kiyonari et Stefan Bradl. Autre acteur majeur du clan Honda, le Musashi RT Harc-Pro Honda vient de confirmer l’arrivée du pilote suisse Dominique Aegerter aux côtés du Japonais Ryo Mizuno et de l’Espagnol Xavi Fores venu du British Superbike.

Incertitude chez Yamaha

Un grain de sable s’est glissé dans la mécanique bien huilée du Yamaha Factory Racing Team qui annonçait à nouveau en piste son trio vainqueur en 2017 et 2018, Katsuyuki Nakasuga, Alex Lowes et Michael van der Mark. Michael van der Mark s’est blessé au poignet en Superbike Mondial à Misano il y a 15 jours et n’est pas encore confirmé au guidon de la Yamaha aux couleurs historiques Tech 21 Shiseido de la première Yamaha d’usine engagée en 1985. Yamaha compte huit victoires à Suzuka dont quatre consécutives depuis 2015.

Suzuki compte cinq victoires aux Suzuka 8 Hours dont la dernière remonte à 2009. Le Yoshimura Suzuki Motul Racing est chargé de débloquer le compteur avec Sylvain Guintoli, Yukio Kagayama et Kasuki Watanabe.

Les essais officiels du 9 au 11 juillet à Suzuka éclairciront encore un peu la hiérarchie des forces en présence parmi les équipes officielles japonaises.

Liste provisoire des engagés des Suzuka 8 Hours 2019

