J-40 pour les 50 équipes au départ de la première édition des 8 Hours of Sepang

Parmi les 50 équipes, 36 permanentes engagées sur la saison FIM EWC 2019-2020 dont 21 en Formula EWC et 15 en Superstock, seront en piste aux côtés de 12 teams asiatiques venus décrocher en Malaisie leur qualification pour les Suzuka 8 Hours 2020.

La vedette sera le team malaisien Yamaha Sepang Racing avec Franco Morbidelli, pilote MotoGP de l’équipe Petronas Yamaha SRT, Hafizh Syahrin, pilote star malaisien engagé en MotoGP chez Red Bull KTM Tech3, et Michael van der Mark, 4e du Championnat du Monde FIM Superbike et 4 fois vainqueur des Suzuka 8 Hours.

Plusieurs teams japonais seront particulièrement en vue. Honda Asia Dream Racing with Showa, animateur du Top10 aux Suzuka 8 Hours depuis quelques années, aligne son pilote vedette depuis 2016, le Malaisien Zaqhwan Zaidi, aux côtés de l’Indonésien Gerry Salim, engagé en Moto2 en Championnat d’Espagne, et du Thaïlandais Somkiat Chantra, engagé en Championnat du Monde Moto2.

On surveillera aussi les teams 100% japonais RS Itoh sur Kawasaki avec Akira Yanagawa, Kasuki Ito et Hitoyasu Izutsu, et Team Plus One (BMW) avec Taro Sekiguchi, ancien pilote de GP250 comme son coéquipier Daisaku Sakai, vu au guidon du Suzuki Endurance Racing Team en 2011, et Kousuke Nagoe.

Sepang rime avec revanche

Les 8 Hours of Sepang sonnent aussi l’heure de la revanche pour plusieurs équipes du Championnat du Monde FIM EWC. Trois des favoris qui ont abandonné au Bol d’Or, visent la victoire à Sepang. Le F.C.C. TSR Honda France, leader stoppé sur casse moteur puis le Webike SRC Kawasaki France et le YART Yamaha, piégés de la trace d’huile de la Honda, doivent refaire leur retard sur le Suzuki Endurance Racing Team, vainqueur du Bol d’Or, sur le Wójcik Racing Team, étonnant 2e de cette course d’ouverture et sur l’ambitieux et nouveau team officiel BMW Motorrad World Endurance Team, 3e au Bol d’Or.

En Superstock, la lutte s’annonce également serrée pour Moto Ain, vainqueur de la Coupe du Monde 2018-2019 et du Bol d’Or, face à l’équipe japonaise Tone RT (BMW), meilleur Superstock des Suzuka 8 Hours 2019 et 14e à l’arrivée.

Les premiers essais auront lieu mercredi 11 décembre sur le Circuit International de Sepang.

La première édition des 8 Hours of Sepang aura lieu le samedi 14 décembre prochain et sera l’un des piliers d’un double événement inédit dans le monde des sports mécaniques en Asie. Le Circuit International de Sepang et Eurosport Events associeront pour la première fois sur un même week-end deux grands rendez-vous internationaux deux et quatre roues en piste de jour comme de nuit : le FIM EWC avec les 8 Hours of Sepang et la Grande Finale 2019 FIA WTCR/OSCARO.

8 Hours of Sepang 2019 - Liste provisoire des engagés

