Le YART Yamaha Official EWC Team s’est imposé comme l’équipe à battre lors des essais officiels de la première manche du Championnat du monde d’Endurance FIM 2022, les 24 Heures Motos.

L’Italien Niccolò Canepa, au volant d’une Yamaha YZF-R1, a réalisé un temps record de 1m35.807s lors de la session 1 des pré-tests qui se sont déroulés ce matin sur le circuit Bugatti long de 4,185 km.

Le F.C.C. TSR Honda France s’est classé deuxième, suivi du BMW Motorrad World Endurance Team, de Yoshimura SERT Motul, du Tati Team Beringer Racing, de l’ERC Endurance-Ducati, de Viltaïs Racing Igol, de Moto Ain et du No Limits Motor Team – le plus rapide des concurrents de la catégorie Superstock –, de Webike SRC Kawasaki France Trickstar, du Team LH Racing, du Team 33 Louit April Moto et du Maco Racing Team.

Canepa, le champion EWC 2016/17, a déclaré : “Je suis super heureux parce que, pour tout dire, j’ai été vraiment surpris en fait. Nous avions dit que l’objectif ce matin était juste de retrouver le feeling avec les pneus et la moto, mais les temps au tour ont été vraiment bons. Les conditions de piste étaient très bonnes en raison du Championnat de France Superbike le week-end dernier, nous sommes vraiment heureux jusqu’à présent. C’est bon [pour la confiance], je souriais sous le casque quand j’ai vu le temps au tour, surtout parce que nous avons de nouvelles pièces à tester dans l’après-midi.”

La session 2 se déroulera de 14h15 à 18h00 CET. Les conditions sont fraîches et nuageuses et principalement sèches, à l’exception d’une légère bruine occasionnelle.

