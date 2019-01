Porté par sa 7e place Superstock au Bol d’Or en septembre dernier, JMA Motos Action Bike vise le Top5 et prépare activement les 24 Heures Motos.

Après une première saison 2017-2018 difficile sans marquer un point en Coupe du Monde FIM Superstock, le JMA Motos Action Bike relève la tête. La saison 2018-2019 a mieux débuté au Bol d’Or en septembre dernier avec une 19e place à l’arrivée assortie de la 7e position en catégorie Superstock et de 2 points au classement de la Coupe du monde.

Jean-Marc Adam, team manager du JMA Motos Action Bike, se montre beaucoup plus serein et bien décidé à viser plus haut. « Après nos galères de la saison 2017-2018 que nous considérons comme une année test, nous nous sommes fixés un gros objectif, être dans le Top5 au Bol d’Or. L’objectif est donc presque atteint et nous restons sur les mêmes ambitions pour la suite de la saison. Nous repartons au Mans avec notre équipage du Bol d’Or, Dylan Mille, Sébastien Lager, Guillaume Montessuit et Kevin Rousseau en 4e pilote. Nous sommes en pleine préparation de la moto et nous sommes dans les temps. »

Il faudra donc surveiller la Suzuki #34 du JMA Motos Action Bike en avril prochain sur le circuit Bugatti.

Plus d’information sur le JMA Motos Action Bike sur https://www.fimewc.com/team/jma-motos-action-bike/

L’article JMA Motos vise le Top5 est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com