Jonathan Rea avec le Team Green à Suzuka

A quatre mois des Suzuka 8 Hours, les équipes officielles japonaises sont déjà prêtes à en découdre. Après l’annonce Honda du retour du Team HRC à Suzuka, Kawasaki marque les esprits avec le retour de Jonathan Rea au Team Green.En 2016 comme en 2017, la Kawasaki officielle du Team Green a terminé deuxième dans le sillage du Yamaha Factory Racing Team, triple vainqueur des trois dernières éditions des Suzuka 8 Hours. En 2018, le Kawasaki Team Green veut la victoire. L’équipe officielle japonaise Kawasaki vient de profiter du Tokyo Motorcycle Show pour annoncer l’engagement de Jonathan Rea aux côtés de deux des artisans de la deuxième place 2017, Leon Haslam et Kazuma Watanabe.

Triple champion du Monde FIM Superbike, Jonathan Rea connaît parfaitement les particularités et les exigences des Suzuka 8 Hours. Il a remporté l’épreuve japonaise en 2012 et terminé 3e en 2010 avec le F.C.C. TSR Honda.

La dernière victoire Kawasaki aux Suzuka 8 Hours remonte à 1993 avec la victoire de Scott Russell et d’Aaron Slight.

