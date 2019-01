Josh Hook vient de recevoir le prix de « Sportstar of the year » décerné par le Manning River Times en Australie.

Le pilote du F.C.C. TSR Honda France, champion du monde d’Endurance 2017-2018, décroche un nouveau trophée.

Josh Hook vient de recevoir le prix « Sportstar of the Year », distinction décernée chaque année depuis 1960 par le Manning River Times.

Ce journal historique basé à Taree, la ville d’origine de Josh Hook, a déjà honoré des pilotes moto. Troy Bayliss a été la Sportstar of the Year en 1999 et Alex Cudlin en 2012 et 2014.

L’article Josh Hook, Sportstar of the Year est apparu en premier sur FIM EWC.

