Journée détente et communication à Sepang

Avant leur retour en piste demain samedi pour le warm-up et la course, les équipes et les pilotes du FIM EWC ont profité d’une journée détente et communication ce vendredi sur le Circuit International de Sepang.

Après une longue journée de qualifications jeudi et les 8 Hours of Sepang dont le départ sera donné samedi à 13h heure locale (GMT+8), ce vendredi est une journée off côté piste mais assez studieuse côté communication pour les acteurs du FIM EWC. Les pilotes et les teams ont été sollicités par les médias et télévisions. Astro et TV3, chaines malaisiennes, et TVRI qui couvre toute l’Indonésie, étaient sur le Circuit International de Sepang pour en savoir plus sur l’Endurance et enregistrer une série d’interviews et de sujets avant la journée de course demain samedi.

Les équipes d’Eurosport sont bien sûr aussi sur place pour recueillir les impressions et les commentaires des pilotes après des sessions qualificatives très disputées. Vous les retrouverez sur le site fimewc.com et sur l’application mobile FIM EWC, ainsi que sur nos réseaux Facebook, Instagram, YouTube et Twitter avec de retrouver la course en direct sur Eurosport dès samedi à 12 h 55 heure locale.

