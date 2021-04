Pilote remplaçant du Yoshimura SERT Motul, la nouvelle formation officielle franco-japonaise Suzuki, Kazuki Watanabe a chuté le week-end dernier lors de la 2e manche du championnat Superbike japonais.

Suite à cette chute en essais libres du championnat All Japan JSB à Suzuka, Kazuki Watanabe a dû déclarer forfait pour la course. Il souffre d’une commotion cérébrale et d’une fracture de la main. Yoshimura SERT Motul annonce que le pilote japonais devrait pouvoir tenir sa place de remplaçant lors des 24 Heures Motos qui se disputeront au Mans les 12 et 13 juin.

« Nous sommes déçus de ne pas avoir participé à cette course à Suzuka, avoue Yohei Kato, directeur du Yoshimura SERT Motul, d’autant plus que nous avions des chances de bons résultats. Kazuki est rapide et très motivé et c’était pour nous une excellente opportunité pour la préparation et les réglages en vue des Suzuka 8 Hours. Maintenant, le plus important est le rétablissement de Kazuki pour un retour en piste rapide. »

