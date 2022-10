Nouvellement engagée dans le Championnat du monde d’Endurance de la FIM, l’équipe KM99 a souligné ses ambitions pour la saison 2023 en recrutant ses deux premiers pilotes.

La formation belge, qui est managée par Mario Kupper, Gaëtan Schyns et DG Sport, a recruté Bastien Mackels et Florian Marino pour piloter sa Yamaha n° 99 chaussée de Dunlop et qui courra dans la catégorie EWC.



Mackels, âgé de 37 ans et de nationalité belge, faisait partie de l’équipage du TATI Team Beringer Racing qui a lutté pour la victoire sur l’édition du Bol d’Or marquant le 100e anniversaire de l’épreuve, le mois dernier, après s’être remis d’une blessure en début de saison. Le Français Marino, 29 ans, a brièvement mené les 24H SPA EWC Motos inaugurales, en juin, avant de disputer le Bol d’Or avec Webike SRC Kawasaki France.



“Pour une équipe qui est basée en Wallonie, le désir d’intégrer un bon pilote belge a été présent dès le début, mais c’est quelque chose qui n’est pas toujours facile à réaliser”, a expliqué Schyns, propriétaire de KM99.“Et pourtant, dans le cas de Bastien, c’était évident. Nous avons discuté avant et après le Bol d’Or, et le reste a suivi presque naturellement. Un pilote veut gagner des courses, avoir du bon matériel, et, dans le cas de notre équipe, Bastien était pleinement conscient de notre investissement. C’est un battant, un guerrier qui ne baisse jamais les bras, et cela nous convient parfaitement.”



Schyns a poursuivi :“Concernant Florian, c’était clairement un premier choix pour l’équipe. Nous avons ici affaire à un gladiateur, et la confiance est mutuelle entre le pilote et l’équipe. Ce projet a été bâti sur trois années, assez pour donner pleinement confiance aux pilotes.”



Kupper a ajouté :“Nous avons mis sur pied une structure qui ne laisse rien au hasard, avec des mécaniciens, des ingénieurs et des spécialistes des suspensions qui émanent du Championnat du monde Superbike de la FIM. Viser la couronne mondiale est un objectif à moyen terme. Pour l’atteindre, il y a de nombreux éléments à mettre en place. Pour cette première année en EWC, je voulais être en mesure de compter sur les services de Florian Marino, le tout premier choix de l’équipe. J’ai eu l’opportunité de travailler avec lui il y a deux ans. Il est encore jeune, ambitieux, rapide et c’est quelqu’un d’attachant. Quant à Bastien, c’est un choix logique, sachant que l’équipe est belge et wallonne. La présence d’un pilote belge a du sens. Nous avons travaillé ensemble précédemment en 2017, ce qui s’est conclu par un titre mondial en Superstock. Comme avec Florian, nous avons des liens solides et tout cela semble prometteur.”



Marino : “J’ai vite compris le sérieux de cette nouvelle aventure

“Je connais la méthode de travail de Mario Kupper, avec qui j’ai collaboré durant trois années dans le passé. Il m’a parlé l’année dernière du projet KM99, et j’ai rapidement compris le sérieux de cette nouvelle aventure. L’équipe technique, la moto, le programme de développement, tout cela inspire confiance. En toute honnêteté, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que nous soyons performants. Les essais hivernaux devraient nous permettre de compenser le fait que l’équipe est nouvelle, et je suis déterminé à tout donner pour obtenir les meilleurs résultats avec KM99. Bien que tout puisse arriver en endurance, j’ai confiance dans le fait que nous puissions rivaliser avec les équipes de pointe. Le fait que ce programme s’étende sur trois ans est une source de confiance supplémentaire qui m’a encouragé à y aller à fond.”



Les “meilleurs atouts belges” motivent Mackels

“Ce qui est génial, c’est que Mario Kupper et Gaëtan Schyns ont assez clairement réuni les meilleurs atouts belges pour se lancer dans cette aventure au plus haut niveau de l’endurance. En analysant les différentes composantes de l’équipe, on ne peut que voir le réel potentiel de KM99. Ce type de défi est une grande motivation pour moi. Je sais que cet hiver, sur ma moto, je pourrai tirer avantage du fait que l’équipe est basée près de mon domicile, ce qui me donnera l’opportunité de voir souvent la machine et de tout sonder. On sait que l’endurance est une discipline complexe, qui doit être abordée avec méthode et humilité. Une équipe belge forte de tels éléments, un partenariat d’une telle qualité pour les pneus et une motivation sans pareille nous permettront de décrocher un top 5, voire un podium. Vous pourrez compter sur nous pour ne pas laisser filer la moindre opportunité entre nos doigts et faire des ravages en haut des classements. Je suis comblé.”



Championnat du monde d’Endurance FIM 2023 : calendrier

Manche 1 :24 Heures Motos (Circuit Bugatti, Le Mans, France), 13-16 avril 2023

Manche 2 :24H SPA EWC Motos (Circuit de Spa-Francorchamps, Belgique), 15-18 juin 2023

Manche 3 :8 Heures de Suzuka (Circuit de Suzuka, Japon), 28-30 juillet 2023

Manche 4 :Bol d’Or (24 heures, Circuit Paul Ricard, Le Castellet, France), 14-17 septembre 2023

