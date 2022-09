La date a été fixée pour la première manche prévue du Championnat du monde d’Endurance FIM 2023, les 24 Heures Motos*.

L’Automobile Club de l’Ouest, organisateur de l’événement, a annoncé que cette première épreuve se tiendrait du 15 au 18 avril, sur le Circuit Bugatti du Mans long de 4,185 kilomètres.Traditionnel lever de rideau de la saison EWC, les 24 Heures Motos sont l’un des rendez-vous les plus importants et les plus populaires du calendrier motocycliste international. Et pour anticiper l’immense demande de billets, il a été décidé que le public pourra bénéficier de pris réduits jusqu’à la fin du mois de février. L’affiche officielle de cet événement à ne pas manquer a également été dévoilée.Le tarif Early Bird pour l’ensemble des quatre jours est de 69 euros. Il s’appliquera jusqu’au 28 février 2023, avant de passer à 81 euros. Les moins de 16 ans (nés après le 16 avril 2007) auront accès gratuitement au circuit (entrée uniquement) s’ils sont accompagnés d’un adulte payant.D’autres conditions, comme le Pack Concentration et l’entrée 4 jours + place en tribune, sont aussi disponibles. Le taux de réduction pour les membres de l’ACO est de 49 euros pour l’entrée 4 jours (sous réserve d’application des conditions).Il est possible de se rendre sur le site officiel ticket.24h-motos.com avec paiement en ligne, d’appeler le bureau de réservation de l’ACO au 02 43 40 80 00, ou de s’adresser par email àticket@lemans.org.Une autre solution est de se rendre dans une des quatre boutiques officielles des 24H Motos :Le Mans (Musée) : Circuit des 24 Heures. Tél. 01 43 40 24 65.Paris : 118, boulevard Haussmann, Paris 8e. Tél. 01 44 90 00 24.Tours : 32, rue Marceau. Tél. 02 47 05 11 11.Rouen : 24, rue de l’Hôpital. Tél. 02 35 71 44 89.Les détails concernant le reste du calendrier FIM EWC 2023 seront annoncés ultérieurement.