Le 30 novembre sera un jour important dans la préparation de la deuxième édition des 24H SPA EWC Motos, avec la mise en vente des billets pour cette course de Championnat du Monde d’Endurance FIM.

À partir de 09h00 CET mercredi prochain, les fans pourront profiter de plusieurs offres spéciales et d’incitations conçues pour leur faire vivre l’expérience ultime lorsque le légendaire circuit belge accueillera l’EWC du 16 au 18 juin prochains.



Claude Michy, promoteur de l’événement, est déterminé à faire de la deuxième manche de la saison 2023 bien plus qu’une simple course épique, avec des attractions prévues pour toute la famille. Elles comprennent une Fan Zone, un pit walk, un Mechanical Show et des concerts rock.



“Accueillir le public dans de bonnes conditions sera le plus important”, peut-on lire dans un communiqué de PHA Claude Michy.“Et cela commence par les avantages exclusifs mis en place pour l’ouverture de la billetterie.”



Voici un résumé des offres disponibles pour les premiers billets de trois jours.



400 premiers billets :accès à la grille de départ et à la tribune située dans la ligne droite de départ/arrivée

3000 billets suivants :accès à la tribune située la ligne droite de départ/arrivée

4200 billets suivants :accès à la tribune du Raidillon



Les billets trois jours Early Bird sont disponibles au prix de 70 € jusqu’au 18 avril 2023 et comprennent notamment l’accès au paddock et en tribune, l’accès au pit walk, l’accès à la Fan Zone ainsi qu’à la zone de rencontre, au Mechanical Show, aux animations et aux concerts rock. Les enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte payant bénéficieront d’un accès gratuit.



Rendez-vous sur24hspamotos.compour plus d’informations.

