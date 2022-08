La famille de Gino Rea, le pilote F.C.C. TSR Honda France blessé lors d’une chute durant les Essais Libres 2 de la troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, à Suzuka samedi dernier, a publié un nouveau communiqué concernant son état de santé.

Accompagné du message #KeepFightingGino, ledit communiqué a confirmé que la condition du pilote de 32 ans, hospitalisé au Japon, était stable.



“Les résultats du scanner ont montré des signes de récupération et moins d’enflures. Il est dans un état stable et se remet des habituels effets secondaires dus à un tel traumatisme. Nous attendons de lui un prompt rétablissement, car nous savons tous qu’il en est capable”, peut-on lire.



“Merci pour votre soutien.”



Les familles Rea et Berdini



#KeepFightingGino



**



Gino, les familles Rea et Berdini, les amis de Gino et l’équipe F.C.C. TSR Honda France sont dans le cœur et les pensées de toute la famille du FIM EWC. #keepfightingGino

Ad

FIM EWC Des vérifications techniques supplémentaires avant le résultat définitif des 8 Heures de Suzuka 11/08/2022 À 16:24

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Un message de la famille proche du pilote FIM EWC Gino Rea 09/08/2022 À 12:20