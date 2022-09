Un communiqué publié récemment par la famille de Gino Rea a confirmé que le pilote britannique “continue à surprendre tout le monde encore et encore” depuis son accident lors des essais de la 43e Course d’Endurance Coca-Cola des 8 heures de Suzuka, troisième manche du Championnat du monde d’Endurance de la FIM, le mois dernier.

Rea a contracté de sérieuses blessures à la tête après sa chute au guidon de la machine de F.C.C. TSR Honda France. Il est hospitalisé depuis au Japon, et sa famille partage régulièrement des informations sur son état de santé.



Le dernier communiqué indique :“Gino nous salue d’un sourire tous les jours à l’hôpital. Il continue à surprendre tout le monde encore et encore, toujours concentré pour atteindre ses objectifs à court terme. Il se met désormais en position debout, prend de l’assurance et se comporte bien avec tout le monde.”



L’équipe F.C.C. TSR Honda France annoncera bientôt le nom du remplaçant de Rea pour le Bol d’Or, dernière manche de la saison EWC. De son côté, toute la communauté de l’EWC renouvelle à Rea ses vœux de rétablissement rapide. #KeepFightingGino.

Ad

FIM EWC Les horaires complets du Bol d’Or en EWC IL Y A 12 MINUTES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Plancassagne de retour chez OG Motorsport by Sarazin en EWC IL Y A 32 MINUTES